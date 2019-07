Video choc, bisonte carica una bimba di 9 anni: "Turisti troppo vicini"

Avvicinarsi agli animali selvatici non è mai una buona idea. Questo si sa bene, eppure sono frequentissime le notizie di aggressioni a turisti che dimenticano la prudenza per scattare un selfie ravvicinato o semplicemente per guardare più da vicino un animale.

L'ultima notizia che sta facendo il giro del web, arriva dal Parco Nazionale di Yellowstone, un'area di circa 9mila km quadrati che si estende tra Montana e Idaho. Ogni anno questo parco ospita oltre 3 milioni di visitatori, attirati dalle centinaia di specie animali che lo abitano, tra cui orsi, lupi, bisonti, alci e antilopi.

Un video, girato da un testimone, mostra lo spaventoso incontro tra una bambina di 9 anni ed un enorme bisonte. Nelle immagini riprese dalla telecamera si vede il toro che carica la bambina e la fa letteralmente volare in aria. Per fortuna la piccola non ha riportato gravi ferite.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si trovava con un gruppo di persone. Hailey Dayton, autrice del video, ha dichiarato: «Con mio fratello stavamo guardando le sorgenti calde e abbiamo visto alcune persone che correvano lungo il sentiero verso il ponte. Poi abbiamo visto che alcuni stavano accarezzando il bisonte, era molto vicino a lui».

Le grida dei bambini e l'eccessiva vicinanza di oltre 50 persone, devono aver infastidito l'animale. Il regolamento del Parco avverte chiaramente che gli animali selvatici presenti nel parco sono liberi e che i turisti devono tenersi almeno ad una distanza di 25 metri da essi.