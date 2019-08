Il video dell'asino che canta "Il Re Leone" è da morire dal ridere

In questi ultimi giorni sta spopolando in rete un video bizzarro, che fa morire dal ridere. Travis Kinley, un uomo che vive in California, voleva presentare il suo cavallo e il suo asino a tutti, girando un filmato con loro, mentre cantava "Circle of Life", colonna sonora del il "Il Re Leone". Ma quello che è successo dopo ha dell'incredibile.

Smartphone in mano, Travis inizia a cantare e subito l'asino lo segue, ragliando sotto le note del brano, composto da Elton John e Tim Rice. Impossibile smettere di ridere. Il mulo sembra divertirsi tantissimo durante la sua esibizione e anche il proprietario non riesce a trattenere le lacrime. E chi l'avrebbe mai detto che gli asini sanno cantare! E vanno anche a tempo.

È un vero e proprio duetto da far rabbrividire gli artisti di tutto il mondo. Guarda anche il video dell'asino che canta.