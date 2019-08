USA: incredibile atterraggio d'emergenza su una strada trafficata

Sta facendo il giro del web il video dell'incredibile atterraggio d'emergenza di un aereo su una trafficata strada statale nello lo stato di Washington.

Il luogo in cui è avvenuto il fortunato atterraggio è Tacoma, negli Stati Uniti. L'aereo coinvolto è un ultraleggero modello KR2 con un solo motore dalle dimensioni relativamente contenute: 6 metri di larghezza per 5 di lunghezza. Comunque troppi per una strada statale.

A causa di un improvviso guasto al sistema di alimentazione, il pilota non ha avuto altra scelta e si è diretto sulla statale, dove ha effettuato l'atterraggio d'emergenza, immettendosi sulla strada e fermandosi addirittura ad un semaforo rosso.

Nel video si vede chiaramente che le auto che sopraggiungono dal lato opposto tentano di fare spazio all'aereo spostandosi verso il lato esterno della carreggiata per non essere colpite. Le immagini del video sono state girate da un'auto della polizia che prima si è vista arrivare l'aereo di fronte, poi ha fatto inversione e ha raggiunto l'aereo. I poliziotti hanno dato una mano al pilota a spostare l'aereo.

Il Seattle Times riporta che al momento è in corso una indagine, ma non si sa ancora se il pilota dell'aereo sarà multato.