Si filmano mentre lanciano un frigorifero da una scarpata: la punizione è esemplare

All’inciviltà, purtroppo, non c’è mai fine, così come alla stupidità umana. A Olula del Rìo, nel comune di Almerìa, in Andalusia, due uomini con un furgone si sono fermati per strada di fronte a un dirupo. Dopo aver tirato fuori dal mezzo un frigorifero, si sono filmati mentre lo lanciavano dalla scarpata, in mezzo alla natura.

“Guardate come ricicliamo”, dicono i due nel filmato, mentre ridono del loro gesto. Il video ha poi iniziato a circolare in rete ed è proprio grazie a questa breve clip che la Guardia Civil, tramite la targa del furgone, è riuscita a identificare i due uomini. Rintracciati, i due non hanno saputo dare una motivazione al loro gesto folle e irrispettoso verso l’ambiente.

I due hanno ricevuto una punizione esemplare: la Guardia Civil spagnola, infatti, li ha costretti a recuperare il frigorifero e a smaltirlo nel modo corretto, infliggendo loro anche una multa pari a 45mila euro. La speranza degli agenti è che questa meritata punizione scoraggi altri dal commettere reati ambientali simili: come mostra questo video, infatti, nella zona purtroppo questi episodi sono molto frequenti e nelle aree verdi vengono ritrovati rifiuti di ogni tipo, compresi gli elettrodomestici.