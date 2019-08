"Rientra nella gabbia", e il pappagallo si arrabbia: il video epico

Il video che state per vedere è divertentissimo. Si tratta del filmato di un pappagallo al quale viene richiesto di rientrare nella sua gabbietta, dopo una giornata passata in libertà a giocare con il suo proprietario. Ma il cacatua non ne vuole sapere... provateci voi a restare calmi in una situazione del genere. Giustamente il pappagallo si arrabbia e comincia a dimenarsi, a girare su stesso, si agita notevolmente e gliene dice pure quattro al padrone.

La sua reazione al comando di rientrare in gabbia è meravigliosa... sembra proprio un essere umano che va su tutte le furie. Il proprietario gli dice più volte di infilarsi nella sua "casetta", e l'animale risponde a tono. E pronuncia anche qualche parolaccia per farsi prendere più sul serio.

I precedenti padroni non lo trattavano molto bene e si rivolgevano a lui in un linguaggio scurrile. È per questo motivo che l'animale conosce anche le parolacce. Ora sta bene, si trova in una famiglia che lo ama e che lo fa giocare molto. E giustamente, il pappagallo si innervosisce quando deve rientrare a "casa".

Da morire davvero dal ridere!