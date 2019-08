Usa: il traffico si ferma per lasciar attraversare 45 anatre

La curiosa scena è stata ripresa da un testimone sulla Maine Road nella città di Biddeford, in America. Postato sui social, il video ha fatto in poco tempo il giro della rete.

Nella clip si vede un numeroso gruppo di anatre avvicinarsi al bordo della carreggiata. Gli animali cominciano ad attraversare in fila indiana. Intanto, dal lato opposto a quella dell'auto che riprende la scena, sopraggiungono altri veicoli che vanno a formare una lunga coda.

La cosa che stupisce è che il traffico si blocca e tutti gli automobilisti attendono pazienti il passaggio delle anatre. Anche quando queste completano l'attraversamento, notandone un secondo gruppo più timido che temporeggia, nessuno si muove, né suona il clacson per mettere fretta. In questo modo, anche il secondo gruppo di anatre prende coraggio e attraversa la strada in sicurezza per unirsi al primo gruppo.

Un passante, osservando la scena dell'attraversamento delle 45 anatre, ha dichiarato: "È la prova che al mondo ci sono anche persone buone e pazienti".