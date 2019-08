Simone Biles: straordinario doppio salto mortale all'indietro con avvitamento

Una nuova impresa per Simone Arianne Biles, la ginnasta statunitense, cinque volte campionessa olimpica e 14 volte campionessa del mondo.

La Biles, classe 1997 (età 22 anni), venerdì sera ha preso parte ai Campionati di ginnastica statunitense del 2019 a Kansas City, Missouri. Per l'occasione si è esibita in un doppio salto mortale all'indietro con avvitamento in uscita... sulla trave!

A quanto pare si tratta di uno "salto impossibile" che, fino ad oggi, soltanto lei è riuscita a fare.

Quando la Biles ripeterà l'impresa, portando correttamente a termine lo stesso salto durante una competizione internazionale, il salto prenderà il suo nome. Ad affermarlo è il TeamUsa.org. Va detto che non si tratterebbe della prima evoluzione che porta il suo nome, ma addirittura della terza.

Siamo sicuri che è solo questione di tempo e questa straordinaria atleta ripeterà questo incredibile salto lasciando nuovamente tutti a bocca aperta!