Rocco Siffredi gira un video per una raccolta fondi benefica ma è polemica: “È sessista”

Rocco Siffredi ha prestato la sua immagine per promuovere la raccolta fondi per il reparto di urologia dell’Ospedale San Biagio di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) e il relativo evento, dal titolo “Antrona con le stelle”, svoltosi il 27 e 28 luglio. Lo scopo di questa raccolta fondi era quello di raccogliere denaro per acquistare delle nuove attrezzature per il reparto di urologia.

Nel video il pornoattore spiega, a modo suo, i problemi urologici ai quali gli uomini possono andare incontro a una certa età, sottolineando l’importanza della prevenzione, nell'ambito della quale anche l'attività sessuale può essere importante. Nella sua spiegazione, Rocco scherza con l’attrice che ha collaborato con lui per questo video e che si mostra in atteggiamenti provocanti: lui la chiama “Antrona” in riferimento al luogo dell’evento benefico, e scambia con lei alcune battute ambigue che sono bastate per scatenare una grande polemica.

“Il video propone un modello di donna-oggetto, è sessista e volgare”, questo è stato il duro commento delle consigliere della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Marianna Rampini e Lisa Tamaro. Le due consigliere, in accordo con REAMA, la rete nazionale di Fondazione Panhea per l’empowerment e l’auto mutuo aiuto delle donne che subiscono violenza, hanno espresso il loro dissenso nei confronti dell’iniziativa di Rocco Siffredi che, seppur ammirevole, secondo loro offende le donne in modo molto pesante.

“Il video – si legge nel comunicato stampa diffuso dalle consigliere – incita l’uomo a usare la donna, ogni donna, come oggetto della propria attività sessuale, quest’ultima peraltro ritenuta nel messaggio condizione necessaria per fare prevenzione. L'iniziativa di raccolta fondi per il reparto di urologia è lodevole ma non il modo di sponsorizzarla – si sottolinea nella nota - perché svilisce non solo il senso stesso di un evento condivisibile e necessario ma anche il lavoro di prevenzione rispetto agli stereotipi di genere che da anni realtà e associazioni portano avanti nelle scuole dello stesso territorio”.