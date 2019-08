Neonata abbandonata in una fogna viene salvata da un branco di cani randagi: il video commovente

A Kaithal, una città a 200 chilometri a nord di Nuova Delhi, in India, è accaduto un fatto incredibile: una donna ha abbandonato una neonata, gettandola avvolta in una busta di plastica in una fogna. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona hanno ripreso l'orribile gesto compiuto dalla donna in questione. Fortunatamente, però, qualcuno ha salvato la piccola.

Come mostra chiaramente il video, sul luogo pochi secondi dopo sono giunti alcuni cani randagi che si sono accorti immediatamente della presenza della piccola nella fogna: gli animali si sono avvicinati alla fossa e uno di loro ha afferrato la piccola ed è riuscito a tirarla fuori dal luogo dove avrebbe altrimenti certamente trovato la morte. Subito dopo i cani si sono messi ad abbaiare per attirare l’attenzione dei passanti: la bimba è stata così trovata e salvata e adesso è in cura presso l’ospedale civile della città.

Il fatto è accaduto pochi giorni fa e adesso la piccola sta meglio: pesa meno di 1,1 kg ma, secondo quanto riportato dai medici, le sue condizioni non sono gravi. La polizia locale ha subito avviato un’indagine per cercare di identificare la donna che ha abbandonato la neonata.