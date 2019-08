Uomo colpito da un fulmine: l’incredibile video in slowmotion

Lo scorso 16 agosto un fortissimo temporale si è abbattuto sulla Carolina del Nord. È proprio dallo stato americano che arriva un video da brividi: le telecamere di sorveglianza di quello che sembrerebbe essere il giardino di un’abitazione hanno infatti ripreso una scena incredibile.

Il protagonista è un uomo di nome Romulus McNeill che stava camminando lungo il vialetto sotto l’ombrello quando all’improvviso è stato colpito in pieno da un fulmine che lo ha fatto vacillare. Dopo aver chiuso l’ombrello, la sfortunata vittima di questa disavventura è fuggita via in preda al panico.

Fortunatamente l’uomo non ha riportato danni da questo incidente, anzi, è stato lui stesso a condividere l’incredibile video sui social. La parte in slow motion mostra chiaramente il momento in cui il fulmine lo colpisce. “Le telecamere hanno immortalato la mia folle esperienza con un fulmine – ha scritto Romulus su Facebook – sono grato di essere riuscito a uscire di lì senza gravi ferite”

