Poliziotti cacciano una donna dal treno: non voleva togliere la borsa dal posto libero

Su un treno che viaggiava verso Newark Penn, negli Stati Uniti, si è verificato un episodio davvero assurdo che ha richiesto persino l’intervento dei poliziotti: una donna aveva appoggiato sul posto libero accanto a sé la sua borsa firmata Louis Vuitton e si è rifiutata di toglierla per far sedere un’altra persona.

Quando le è stato chiesto di liberare il posto, la donna ha reagito in maniera aggressiva: “Questo posto è occupato – ha esclamato – non sei disabile, non sei incinta, non mi importa nulla. Non voglio le tue cimici né il tuo odore, sei disgustoso e non voglio che tu ti sieda accanto a me”.

Ignorando le critiche e le proteste degli altri passeggeri, la donna si è poi messa le cuffie e ha fatto finta di nulla, fino all’arrivo dei poliziotti di fronte ai quali ha dovuto cedere. Gli agenti, infatti, l’hanno fatta scendere dal treno, come dimostra un video girato da un altro passeggero.