Billie Eilish: il fratello Finneas annuncia l'uscita del suo primo EP

Chi segue Billie Eilish e ama la sua musica probabilmente sa che il suo disco di debutto "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" è stato realizzato in collaborazione con suo fratello. Infatti Finneas, classe 1997, è stato co-autore e produttore dell'album.

Ebbene, per la gioia degli stessi fan della Eilish, qualche giorno fa Finneas ha annunciato l'uscita del suo primo EP.

Il titolo dell'album è "Blood Harmony". Proprio a proposito di questa scelta, Finneas ha dichiarato: "Mi piacerebbe che questo titolo rimanesse ambiguo per gli ascoltatori e che tutti potessero dargli il significato che desiderano". Infatti, spiega l'autore, comunemente questo termine viene usato per descrivere la chimica che si crea quando due fratelli cantano insieme.

L'EP sarà fuori a partire dal 4 ottobre. Bisognerà aspettare ancora un po' per poterlo ascoltare, ma intanto Finneas ha lanciato un primo singolo in anteprima: "Shelter".