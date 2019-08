L’atleta Katelyn Ohashi dice addio alla ginnastica con un'ultima impeccabile esibizione

Katelyn Ohashi è una giovane atleta americana diventata famosa di recente per alcune sue esibizioni di ginnastica che hanno lasciato tutti senza parole: le sue performance, infatti, sono sempre risultate perfette dal punto di vista tecnico ma anche da quello dell’interpretazione.

La 22enne, insomma, aveva tutte le carte in regola per diventare una grande campionessa di livello mondiale: purtroppo, però, alcuni gravi infortuni l’hanno portata a scegliere di fermarsi qui. In realtà, Katelyn ha spiegato che, sebbene nutra una grande passione per la ginnastica, non è mai stata sua intenzione diventare una professionista. Ecco perché, arrivata all’ultimo anno di università, ha deciso di ritirarsi e di non gareggiare più.

La sua decisione forse ha deluso i suoi fan, ma la stessa cosa non si può dire della sua ultima grande performance, impeccabile come sempre: Katelyn ha deciso di uscire di scena in grande stile, partecipando agli Aurora Games che si sono tenuti ad Albany nei giorni scorsi. Poiché questa sarebbe stata la sua ultima esibizione, l’atleta ha pensato solo a divertirsi ma dando sempre il meglio di sé, non a caso ha ottenuto il massimo dei punteggi come sempre e ha lasciato tutti a bocca aperta con un’esecuzione perfetta sotto ogni punto di vista, come dimostrato dal video. Di certo, anche se non diventerà mai una professionista, i suoi numeri saranno per sempre ricordati da tutti gli appassionati di questo sport.