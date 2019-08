Il tennista si cambia la maglietta: la reazione della tifosa è virale

È accaduto durante il lungo match degli US Open disputato contro lo statunitense Taylor Fritz. Il tennista spagnolo Feliciano López, come spesso accade, ha approfittato di un momento di pausa per cambiarsi la maglietta in campo.

La telecamera, puntata sul tennista, ha immortalato involontariamente anche una scena che è poi diventata virale. Mentre López si cambia la maglietta, infatti, a poca distanza da lui, sugli spalti, si vede sullo sfondo della ripresa una ragazza bionda. Si tratta di una spettatrice del match che, a quanto pare, dimostra di apprezzare molto anche lo "spettacolo" offerto dal tennista iberico.

L'espressione della ragazza è inequivocabile e, ad un certo punto, decide anche di tirare fuori il cellulare dalla borsa per immortalare la piacevole visione.

Blonde woman, top left. She is all of us pic.twitter.com/3EG7DHl32d — No Match Windy, No? (@nomatchwindyno) 26 agosto 2019

La scena non è passata inosservata ad un telespettatore che ha pubblicato il video su Twitter. In poche ore la clip ha ottenuto oltre 6 milioni di visualizzazioni e centinaia di commenti divertiti.

Qualcuno si è anche domandato cosa sarebbe accaduto se i ruoli fossero stati invertiti e cioè se al posto di Feliciano López ci fosse stata una tennista.