Samara di "The Ring" gira per Catania e terrorizza tutti: il video

Si tratterebbe di uno scherzo, ma quello che sta succedendo per le vie di Catania in questi ultimi giorni fa davvero paura. Una ragazza si aggira di notte travestita da Samara, la terrificante protagonista del film horror "The Ring". La donna (presumibilmente) indossa una lunga tunica/camicia da notte bianca e una parrucca davanti al volto.

È stata vista prima nel quartiere di Librino, per poi girare indisturbata per tutta la città. C'è chi riferisce che porta con sé un coltello, che ha cercato di rapire un bambino e disturbato una prostituta sul ciglio della strada. La paura tra i cittadini si è allargata subito a macchia d'olio. Chi è questa donna che si diverte a terrorizzare gli altri? Dalla Polizia fanno sapere che non sono pervenute segnalazione, né tanto meno denunce e si tratterebbe di uno scherzo di un gruppo di ragazzi.

Uno scherzo che ha rischiato di finire in tragedia, perché alcuni abitanti l'hanno accerchiata e hanno cercato di picchiarla. Per fortuna è riuscita a scappare.

Guarda anche tu il video degli avvistamenti di Samara a Catania.