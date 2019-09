Paura all’aeroporto di Tel Aviv, un Boeing Scivola all’indietro senza controllo

All’aeroporto di Tel Aviv ci sono stati attimi di paura su una pista di decollo: il Boeing 737 della compagnia Ukraine International Airlines, infatti, era ormai pronto per partire verso Kiev quando d’un tratto si è staccato dal carrello utilizzato per spingere il velivolo sulla pista fino al punto utile per il decollo.

Come mostra un video pubblicato dal quotidiano Yedioth Ahronoth, a quel punto l’aereo, ormai fuori controllo, ha cominciato a scivolare all’indietro. Fortunatamente l’incidente non ha comportato danni a cose o persone, visto che nell’area di manovra in quel momento non erano presenti altri velivoli o membri del personale di terra.

Tuttavia, quanto accaduto ora sarà l’oggetto di un’indagine: probabilmente la causa del distaccamento dell’aereo dal rimorchiatore è stata un errore da parte dei dipendenti di terra, ma la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire.