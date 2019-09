Cane da pet therapy mostra ai bimbi come non avere paura della Tac

I bambini, si sa, hanno paura dei dottori. E ancora di più, degli esami medici ai quali si devono sottoporre. È per questo motivo che il Southampton Children's Hospital ha pensato di utilizzare i cani da pet therapy per spiegare ai più piccoli come affrontare questi momenti della loro vita.

Quello che vediamo nel video è un bellissimo Golden Retriever di nome Leo che mostra ai bimbi come funziona la macchina dei raggi X e li aiuta ad averne meno timore. Gli animali da pet therapy sono molto importanti in queste occasioni perché hanno un forte potere di tranquillizzare i piccoli pazienti.

Nel filmato, Leo entra nello studio dove ad attenderlo c'è un grosso macchinario, freddo e un po' minaccioso. Una voce guida spiega tutto quello che il cane può fare durante la rilevazione a raggi X. Si può dormire come in un letto, ascoltare musica e farsi scattare foto. E il gioco è fatto.

L'idea di utilizzare i cani per far capire ai bambini che gli esami non sono poi così terribili, è nata circa 6 anni fa, quando un piccolo paziente aveva paura di indossare una maschera in ospedale. Accanto a lui c'era un fido amico che ha messo la maschera al posto suo. Da quel momento il bimbo non ha avuto più problemi. Ovviamente, i dog-tor - così vengono chiamati i cani che lavorano in ospedale - dispensano tantissime coccole a tutti i piccoli malati.

Guarda anche tu il video dolcissimo di Leo che mostra ai più piccoli come non avere paura della macchina a raggi X.