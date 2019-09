Pompiere salva un gattino e poi piange: il video dolcissimo

Siamo abituati a vedere i Vigili del Fuoco che salvano gli animali da una sorte incerta. Siamo abituati a vederli forti e determinati, uomini tutti di un pezzo che sfidano qualsiasi situazione pur di mettere in salvo un essere vivente. Quello che è successo a Massa Carrara mostra il lato tenero e commovente di un Vigile del Fuoco, che salva un gattino.

Nel video, che in pochissimo tempo ha fatto il giro della rete commuovendo anche gli animi più duri, riprende l'operazione di una squadra di pompieri. La loro missione era quella di recuperare una cucciolata di felini rimasta incastrata all'interno di un giardino. Senza di loro probabilmente non ce l'avrebbero fatta. Il momento più dolce è stato quello in cui un pompiere ne salva uno e subito dopo non riesce a trattenere la commozione, le lacrime escono da sole. L'uomo sembra stupito dalla sua stessa reazione e dice ai suoi colleghi: "Ci credi che mi viene da piangere?" mentre, con il gattino appena nato ancora in mano, abbraccia un altro Vigile del Fuoco.

Guarda anche tu il video dolcissimo.