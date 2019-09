Il tenero abbraccio di questi bimbi rende il mondo un posto migliore

Questo video dolcissimo sta facendo il giro del mondo, commuovendo anche i cuori più duri. Maxwell e Finnegan hanno 2 anni e sono amici inseparabili. Stanno sempre insieme e quando si vedono sono felicissimi. Nella scena ripresa dal padre di Maxwell, si vedono i piccoli corrersi incontro in una strada di New York e poi abbracciarsi teneramente. Erano due giorni che non si vedevano e questo è il loro modo di dirsi ciao.

Si conoscono da circa un anno, vanno a lezione di musica insieme e si divertono tantissimo a giocare e a ballare. Il video ha invaso i social e al di là della scena dolcissima, lancia un messaggio importante: di umanità e amicizia al di là delle differenze. Questi due bambini nel loro piccolo hanno fatto del mondo un posto migliore.