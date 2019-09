Ecco il trailer italiano di "Piccole Donne"con Emma Watson

Arrivano le prime immagini del film "Piccole donne", diretto dalla scrittrice e regista Greta Gerwig. Il nuovo adattamento cinematografico si basa in parte sul romanzo classico di Louisa May Alcott, in parte sui suoi scritti.

Il cast è stellare. Ad interpretare il ruolo delle protagoniste, le quattro sorelle March, sono Saoirse Ronan nel ruolo di Jo, Emma Watson che interpreta Meg, Florence Pugh nella parte di Amy ed Eliza Scanlen che interpreta Beth. Ci sono poi Timothée Chalamet, nel ruolo dell'amico di Jo Laurie Lawrence, Meryl Streep nel ruolo della Zia March e Laura Dern che interpreta Marmee. E ancora James Norton, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Louis Garrel e Abby Quinn.

Il trailer italiano del film, appena lanciato, presenta le quattro sorelle, ognuna caratterizzata da una diversa personalità, ma tutte animate da grandi sogni. Tra queste spicca Jo, dal carattere schietto e determinato. Nelle prime immagini tratte dal film la si vede ballare e parlare spesso con il suo amico Laurie, il vicino di casa che ha una cotta per lei.

In Italia l'uscita del film è prevista per il prossimo 30 gennaio.