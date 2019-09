Fulmine colpisce un’auto in mezzo al traffico: il video incredibile

È successo domenica scorsa su una strada nella periferia attorno a Novosibirsk, in Russia: il tetto di un’automobile è stato colpito da una fortissima scarica elettrica e, poco dopo, un impressionante boato ha scosso tutta l’aria circostante. L’intera scena è stata ripresa da una dashcam di una macchina che si trovava poco dietro quella colpita dal fulmine.

Sappiamo bene che non si usa lo smartphone in auto e che si deve prestare particolare attenzione per schivare ogni tipo di pericolo mentre ci si trova alla guida, ma quello che è successo in Russia è qualcosa di incredibile. Questa volta si tratta infatti di un evento del tutto imprevedibile, accaduto nel bel mezzo di un violento temporale su una strada periferica della cittadina russa.

La bella notizia – come riportato anche dalla stampa russa – è che il fulmine non ha provocato vittime e tutti i passeggeri dell’auto colpita sono rimasti, sorprendentemente, illesi. È vero infatti che trovarsi in auto durante un temporale è sicuro per i passeggeri, purché questi ultimi non siano in diretto contatto con la struttura metallica del veicolo. Solo se i finestrini e gli sportelli sono tutti chiusi, l’elettricità è in grado di scaricare la sua forza a terra, proteggendo così i passeggeri al suo interno.

Gli unici danni riportati a seguito dell’evento atmosferico sono a carico della batteria della vettura che è stata danneggiata dalla violenza della saetta. Il conducente della macchina, dopo l’accaduto, si è infatti dovuto fermare in mezzo alla strada per chiamare un carroattrezzi e liberare la carreggiata. Al volante si è poi scoperto che c’era una donna che ha subito criticato gli altri automobilisti presenti perché nessuno si è avvicinato per prestarle soccorso.