Avvistamenti UFO in USA: il video (e la Marina dice che è autentico)

La Marina Americana ha confermato: i video militari, che hanno ripreso alcuni oggetti non identificati in volo, sono autentici. Stiamo parlando di UFO, Unidentified Flying Object. Davvero quelle strane forme che si vedono nel cielo potrebbero segnalare la presenza di un'altra forma di vita nell'universo. La Marina non sa cosa siano e non può dare una spiegazione scientifica e razionale all'accaduto.

"Fenomeni aerei non classificati", è così che Joe Gradischer, portavoce della Marina militare americana, parla. Le immagini sono state divulgate dall'organizzazione scientifica “To The Stars Academy of Arts and Science”, a cavallo tra dicembre 2017 e marzo 2018. Le riprese sono state possibili grazie a un sistema di sensori a infrarossi.

Quello che si vede nel video ha dell'incredibile e potrebbe rappresentare una reale minaccia per i piloti e le loro operazioni. Ci sono oggetti che si muovono velocemente nello spazio, si fermano all'improvviso e poi ripartono ad altissima velocità. "È un drone", grida uno dei piloti artefice della registrazione, e l'altro risponde "Ma Dio! Stanno tutti andando contro vento".

