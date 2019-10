Un carrello impazzito invade la pista dell'aeroporto di Chicago

Attimi di panico, ma anche bizzarri, all'aeroporto di Chicago: un carrello della ristorazione ha iniziato a girare vorticosamente su se stesso sulla pista di atterraggio. Pare che il conducente sia sceso dal veicolo senza mettere il freno a mano. È così che il camioncino ha perso il controllo e ha iniziato la sua folle corsa senza sosta.

Gli uomini presenti sulla pista in quel momento non credevano ai loro occhi: il carrello sembrava proprio impazzito. Qualcuno ha cercato di fermarlo avvicinandosi, nella speranza di bloccarlo con le mani. Ma era troppo pericoloso. A un certo punto, un operaio alla guida di un montacarichi ci si è scagliato contro, senza pensarci due volte. È finita così la disavventura del veicolo e di tutte le persone che erano lì in quell'istante.

Fortunatamente, il carrello della ristorazione non ha colpito nessuno e non ci sono stati feriti. Guarda anche tu il video della folle corsa.