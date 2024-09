Nel 2021 esce Shakerando, la hit rivelazione del rapper. Presto arrivano altri singoli, i tre dischi d'oro La zone, La province, Cancelo, e Pelé, Ancora e Petit fou fou. Tra slang, francesismi e il sound afro, Rhove ha portato un mondo nuovo nello scenario musicale italiano.

"Tutto quello che ho fatto mi è servito per essere qui ora" ha detto in diretta ai microfoni di 105 Mi Casa. Ci ha parlato del suo primo disco "Popolari", uno dei più attesi dell’anno. Un ulteriore passo in avanti per il rapper arrivato dopo un processo di maturazione. Nella tracklist dell'album non mancano collaborazioni importanti, tra cui Sfera Ebbasta e JUL, Guè, ANNA, Capo Plaza e Emis Killa.