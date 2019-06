MUSIC STAR Michael Jackson

Michael Jackson, “The King of Pop” ha stabilito moltissimi record.

È uno dei pochi artisti ad essere stato inserito per due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, oltre ad aver vinto centina di premi che lo hanno fatto diventare l’artista più premiato nella storia della musica.

La vendita di tutti i suoi album, dischi e singoli si aggira complessivamente intorno a un miliardo di copie, Michael è l'artista che ha venduto di più nella storia della musica.

L’album Thriller è l'album più comprato al mondo, con più di 100 milioni di copie certificati. La sua fama è diventata planetaria e nel 1997 un sondaggio popolare lo ha decretato l’uomo più famoso del pianeta.

La parte più nascosta di Michael è la beneficenza, il suo supporto a 39 differenti associazioni lo pone come il più filantropo di qualunque altro artista.

E’ un cantante, e’ un ballerino.

E’ Michael Jackson

Questa è..la sua radio.