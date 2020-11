Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Iglif Barabani e Dario Notargiacomo cofounder di Gooodbuy

Fate attenzione alla pronuncia e a come si scrive: Gooodbuy.

Si tratta di un progetto – e un app - che vuole rivoluzionare il mondo dello shopping e della vendita unendo per la prima volta in un unico strumento tutti i prodotti ed i negozi presenti nelle città. L’obiettivo è quello di creare la dimensione dello shopping sempre accessibile e disponibile per ogni luogo in ogni luogo.

I due fondatori – Iglif Barabani e Dario Notargiacomo - sono partiti da un garage in Umbria, il 1° gennaio di questo anno. Con un team under 30 di 3 persone e con le loro sole forze hanno reso realtà una visione ambiziosa: “Fare un passo in avanti sull’ultima frontiera dello shopping retail raggiunta fino ad oggi", ovvero lo shopping on line, creando lo shopping ON LIFE, dove la modalità fisica (off line) e quella digitale (on line) di fondono in un'unica dimensione.

Questo mese sono arrivati ad essere tra le 50 startup più innovative nello scenario economico e sociale italiano. Hanno appena lanciato il servizio a Roma e nei prossimi giorni sarà attivo anche nella città di Milano.

Utile più che mai dato il periodo anche la funzione dell’app per trovare “il regalo perfetto” per famigliari e amici!

Tutte le info su l progetto su: www.gooodbuy.it

Per scaricare l’app: www.gooodbuy.it/download.php