Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Matteo Albrizio Co-founder di Gamindo

Durante il nuovo appuntamento di “105 Start-Up” abbiamo conosciuto Matteo Albrizio, Co-Founeder di Gamindo: la piattaforma all’avanguardia, che permette a tutti di donare – senza spendere – giocando ai videogiochi!

Gamindo infatti, tramite le donazioni, ha aiutato tanti enti non profit come Ocean Conservancy, Fondazione Lavazza e UNICEF, e soprattutto durante questo delicato momento storico, ha dato un grande supporto alle terapie intensive, come quelle di Milano, Bergamo e Toscana.

L’idea di Gamindo, come ci ha raccontato Matteo, ha origine dalla tesi di laurea dall’amico e attuale socio Nicolò Santin che, intervistato da un giornale locale, ha raccontato dell’innovativa idea di convertire il tempo speso a giocare sullo smartphone in donazioni agli enti non profit.

Nasce così Gamindo: un aggregatore di advergame, ovvero videogiochi brandizzati ideati per promuovere un’azienda, scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple Store.

Ma come funziona l’applicazione?

In pratica, le aziende che vogliono promuoversi, commissionano un advergame e fissano un budget da donare in beneficenza che viene successivamente convertito in gettoni virtuali; poi gli utenti che giocano su Gamindo al termine di ogni partita ricevono i gettoni in base al punteggio realizzato. In seguito, gli stessi utenti sceglieranno gli enti a cui donare le gemme che hanno raccolto giocando.

Se ti è piaciuta la storia di Matteo e Nicolò e trovi interessante la piattaforma, visita il sito gamindo.com

