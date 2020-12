Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Stefano Brigli Bongi, Chairman & Co-founder di Kampaay

Parliamo di Kampaay, termine che come ci racconta Stefano “foneticamente ricorda il brindisi giapponese”.

Kampaay è la piattaforma digitale in grado di supportarvi in ogni fase dell'organizzazione di feste private a Milano e dintorni, sia in casa che in location.

Nata nel 2018 con l’obbiettivo di rinnovare l’industria degli eventi, l’innovativa start up offre 8 servizi basici e la possibilità di personalizzare ulteriormente i proprio eventi. I servizi, che potrete trovare sul sito kampaay.com, comprendono attività di food & drink, tutta la parte di camerieri, bartending, pulizie, location, affitto noleggio impianti musicali, video e audio video e anche noleggi generali per attrezzature per eventi.

“Per fronteggiare la pandemia abbiamo effettuato un cambiamento abbastanza radicale, che poteva sembrare temporaneo all’inizio, ma che sembra sempre di più stabile soprattutto per quelli che sono i team bulding aziendali” – racconta Stefano – “abbiamo inventato delle esperienze virtuali anche con professionisti live, che ti fanno fare un percorso, uno storytelling specifico… bartender, la storia dell’aperitivo italiano, un wine tasting per le colline piemontesi…”.

Un’esperienza - fruibile in tutta Italia - che va oltre lo schermo. Kampaay invia infatti agli iscritti un kit che sollecita gusto, tatto e l’olfatto!

Oltre alla possibilità di organizzare eventi in maniera semplice, veloce ed affidabile, Kampaay offre anche uno sbocco lavorativo a tutti i professionisti del settore, che hanno la possibilità di candidarsi per diventare un Assistant Kampaay!

Se vi è piaciuta questa innovativa start up, desiderate organizzare un evento virtuale o far parte del team Assistant di Kampaay, visitate il sito Kampaay.com