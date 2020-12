Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Caterina Maestro CEO & Founder di DressYouCan

Come ci racconta Caterina “DressYouCan è una sorta di armadio infinito, la risposta al sogno di ogni donna che si alza la mattina pensando di avere l’armadio pieno di vestiti e niente da mettere”.

È proprio da questo presupposto infatti, che nel 2015 nasce DressYouCan: il primo servizio di noleggio abiti, scarpe, borse, accessori con un’offerta di capi di alta moda, vintage e di tendenza, e una linea dedicata a uomo e bambino per il noleggio di attrezzatura sportiva e tecnica...l’ideale per indossare un outfit particolare, per un primo appuntamento, un matrimonio, un occasione speciale o semplicemente per sentirti meglio, senza dover necessariamente ricorrere a spese esorbitanti!

Ma veniamo alle modalità di noleggio: Caterina ci ha spiegato che usufruendo del servizio PROVA ORA e a soli 20€, è possibile provare con anticipo i capi, per accertarsi che corrispondano alle vostre aspettative, per poi decidere, solo in seguito in seguito alla prova a domicilio, se prenotarli per la data dell’evento.

In più noleggiando online sul sito dressyoucan.com, avete la possibilità di ricevere tutto comodamente a casa vostra, oppure, in caso doveste partire, scegliere di viaggiare leggeri e farvi spedire tutto a destinazione!

Se vi trovate per le vie di Milano invece, potete più semplicemente passare nello showroom presso le Colonne di San Lorenzo, per giocare con i tanti look e provare tutto quello che volete, senza sensi di colpa!

Se vi è piaciuta questa originale start up e desiderate noleggiare abiti di alta moda, borse, accessori o attrezzatura sportiva senza spendere cifre esagerate, visitate il sito dressyoucan.com