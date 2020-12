Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Camilla Archi, Co-founder di Bella Dentro

“Bella Dentro”, ci racconta Camilla, “di fatto è una follia che abbiamo creato io e Luca, mio compagno e socio, ormai 3 anni fa”.

Tutto ha inizio quando i due vengono a conoscenza di quanto cibo viene ingiustificatamente sprecato, principalmente frutta e verdura, proprio nel momento della raccolta; cibo che viene scartato solo ed esclusivamente per insensati motivi estetici…ad esempio perché i prodotti risultano storti, macchiati o semplicemente perché sono troppo grandi o troppo piccoli.

Per far fronte a questo problema, nel gennaio del 2018, Camilla e Luca decidono di fondare Bella Dentro: la prima ed unica filiera italiana interamente dedicata alla riduzione e valorizzazione degli sprechi.

“Compriamo solo i prodotti che non vuole nessuno ad un prezzo equo, stabilito dall’agricoltore” – spiega Camilla – “li facciamo arrivare a Milano e una parte la vediamo così come sono, freschi in tutta la loro bruttezza, nel negozio di via Pergolesi a Milano in zona Caiazzo, aperto poco più di un mese fa; mentre l’altra parte la destiniamo direttamente al laboratorio di trasformazione, aperto a Codogno…anche lui bello dentro a tutti gli effetti perché tutti i nostri prodotti vengono trasformati in confetture, succhi ed essiccati dai ragazzi dell’officina cooperativa sociale, che forma e impiega i ragazzi affetti da autismo e ritardo cognitivo”.

Proprio nella sezione e-commerce del sito belladentro.org , potrete trovare tutti questi prodotti a marchio trasformati, come appunto confetture, succhi, essiccati (di frutta e verdura), alcune chicche come noci o ceci…e anche un Box Regalo con una selezione di prodotti da scoprire…per un natale bello dentro e non solo “chiusi” dentro!

Se vi è piaciuta questa rivoluzionaria start up e anche voi siete sensibili al tema della riduzione e valorizzazione degli sprechi, visitate il sito belladentro.org