Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Francesca Cavallo autrice de “Il dottor Li e il virus con in testa una corona”

Abbiamo conosciuto Francesca Cavallo, la co-autrice del bestseller mondiale “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, opera che ha battuto il record sul sito di crowdfunding Kickstarter per l’editoria, per poi essere pubblicata nel 2016 e tradotta in 47 lingue.

Francesca ci ha raccontato che da poco, alle “bambine ribelli”, si è aggiunto il suo ultimo progetto “Il dottor Li e il virus con in testa una corona”, il libro illustrato da Claudia Flandoli e dedicato ai più piccoli per aiutarli a capire meglio i tanti temi su cui gli adulti si stanno confrontando nel corso di questo particolare periodo storico.

L’opera, racconta la vera storia del primo eroe della pandemia che stiamo vivendo: il Dottor Li Wenliang, l’oculista cinese che per primo diede l’allarme di uno strano e sconosciuto tipo di coronavirus che si stava diffondendo nell’ospedale di Wuhan, in Cina.

In seguito alla sua scoperta, Li fu subito denunciato dalla polizia cinese di diffondere false informazioni, ma nonostante ciò, dopo aver contratto il COVID-19, iniziò a rilasciare interviste in tutto il mondo, facendo uscire la notizia del nuovo virus, molto infettivo, ormai in circolazione a Wuhan.

“Il dottor Li e il virus con in testa una corona” è un libro che testimonia l’importanza e il coraggio di fare la cosa giusta, anche quando risulta particolarmente difficile; potete trovarlo in libreria, ordinarlo online da aziende italiane come IBS.it o Bookdealer.it o direttamente dai siti delle case editrici, per quelle che hanno questa opzione.