Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Michele Cesario founder di Comehome

Abbiamo scoperto Comehome lo scorso dicembre, a #SIOS2020. Mentre il founder della startup illustrava il suo progetto al pubblico dell’evento collegato in streaming, in chat arrivavano tantissimi commenti...

“Gli eventi online ci hanno salvato!!!!”, “ComeHome la mia salvezza da due anni!”, “Comehome è una bomba!”. Non era mancato anche un affettuoso “Michele tagliati la barba…”, segno che il relatore era ben conosciuto e apprezzato dalla community ed era, come si dice “uno che ci mette la faccia”.

Tanta sincera vicinanza espressa spontaneamente dagli utilizzatori della piattaforma ci ha fatto venire voglia di saperne di più. Così abbiamo invitato Michele Cesario a 105 Start Up!

ComeHome è una piattaforma nata per socializzare basata sul modello reso celebre da Airbnb: ci sono degli host che creano eventi organizzati in location pubbliche o private e c’è una community di utenti registrati a Comehome (più di 150.000 persone) che partecipa a questi appuntamenti.

Su ComeHome si trovano dagli eventi in casa ad appuntamenti all’aria aperta nei luoghi preferiti della propria città. Non mancano ovviamente tantissime attività da poter fare completamente online.

Incontri dedicati alla lettura, a una serie, ad un hobby, ritrovi di appassionati di quiz, apericene online, pranzi di ogni tipo, pizza party, partite di Monopoli, Taboo, Tombola, Risiko, sessioni di karaoke ed escursioni per andare a castagne. L’offerta – facilmente consultabile dal sito comehome.fun – è divisa per tipologie: Party & Socialità, Arte & Musica, Food, Talk, Sport & Benessere, Giochi, Formazione, Dating, Formazione Host.

Individuata l’attività più in linea con le proprie passioni, età e disponibilità, ci si accredita dal sito pagando una piccola quota di partecipazione e si riceve il link per partecipare (se è un evento online) oppure l’indirizzo fisico dove presentarsi.

Comehome è un ottimo modo per conoscere persone. Invece di trovarsi in un bar o – quando si poteva – in un locale, si può partecipare ad eventi in casa, in un ambiente intimo e familiare. L’host ti accoglie e ti fa sentire a casa da amici, anche se non conosci nessuno.

Qualcuno si chiederà se è sicuro.

La risposta sul sito: “sì, Comehome è sicuro! Vogliamo continuare a socializzare e sorridere insieme. Le esperienze si svolgono nella completa sicurezza di host e partecipanti, rispettando sempre le regole, aggiornate sulla base degli ultimi Dpcm.”

Per saperne di più o per iscriversi basta andare sul sito ufficiale comehome.fun (qui si trovano anche i link per scaricare l’app). Segnaliamo anche l'attivissimo gruppo Facebook ufficiale: www.facebook.com/groups/2923307827725501/