Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Antonio Prestieri, Managing Director di Fight Eat Club

Fight Eat Club è il primo portale di SFIDE ON LINE tra cuochi amatoriali che, per vincere premi ed ottenere visibilità su “Professione Food”, realizzano contenuti video sul tema Food e li condividono per ottenere visualizzazioni e voti che permettono di ottenere collaborazioni retribuite.

Antonio e il team di Fight Eat Club periodicamente organizzano contest e fanno dei casting. I cuochi amatoriali per partecipare acquistano i prodotti enogastronomici delle aziende associate al Club dei Produttori. Quest’ultime ottengono così la vendita dei propri prodotti on line al giusto prezzo, visibilità social e contenuti video a tema Food per il web creati dalla community di cuochi amatoriali.

Per il team di Fight Eat Club l’Italia dovrebbe essere il primo al modo per cultura enogastronomica e superare alcune difficoltà. Per prima cosa l’approccio al digitale. L’indice Digitale Europeo pone oggi l’Italia al 24° posto su 28 nella classifica degli Stati membri dell’Unione!

In più, ricorda Antonio, le eccellenze italiane nel food & beverage sono sotto l’attacco di Multinazionali e GDO, col rischio di passare da una produzione di qualità ad una produzione di quantità, ridimensionando il marchio Made in Italy:

“Siamo riconosciuti a livello mondiale per l’eccellenza dei nostri prodotti enogastronomici e per la nostra cultura culinaria (la cucina italiana), ma non essere digitali ci sta facendo perdere riconoscibilità, guadagno e qualità. Cosa che con il Covid-19 è stata ancora più lampante… Tutto ciò a VANTAGGIO della GDO e di multinazionali. Il Club dei Produttori ha l'obiettivo di far vendere ai produttori italiani i prodotti al PREZZO GIUSTO e ON LINE - rendendo la FILIERA CORTISSIMA…”

Per saperne di più e iscrivervi ai prossimi contest: www.fighteatclub.com