Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Marco Fabris, founder di Trip for Dog

Anni fa Marco aveva aperto un blog dove raccontava piccoli e grandi viaggi che faceva in compagnia del suo cane. L’interesse del pubblico cresceva di mese in mese, molti proprietari di cani desiderosi di portarli nei loro viaggi erano felicissimi di trovare nel blog di Marco consigli e itinerari. Da qui l’idea… Trip for Dog, un’agenzia viaggi che sarebbe diventata il punto di riferimento per questo tipo di viaggiatori.

Trip for Dog permette di organizzare vacanze ed esperienze, su misura per chi viaggia con i propri animali domestici: “La nostra Missione è sempre stata di agevolare gli spostamenti, le vacanze, le esperienze e le attività insieme al proprio cane, per questo ci siamo evoluti e siamo diventati la prima ed unica Agenzia Viaggi Dog Friendly (OLTA). Abbiamo una visione molto familiare, per noi i nostri cani fanno a tutti gli effetti parte della famiglia ed hanno gli stessi diritti e doveri di ogni altro membro. Fare una gita, un’avventura, un’attività insieme non può che essere sano e costruttivo per entrambi i componenti del binomio. Queste uscite non potranno che rafforzare il rapporto tra l’umano di riferimento e il proprio miglior amico peloso e grazie alla supervisione di attenti Professionisti sarà anche possibile ricevere alcuni consigli pratici utili per la routine quotidiana.”

L’idea ha riscosso grandissimo successo. Sul sito www.tripfordog.com sono tantissime le proposte viaggio: “…negli ultimi 6 anni siamo riusciti a far fare le vacanze ad oltre un milione di cani con le proprie famiglie, da qui ci è venuta la voglia di organizzare con esperti Professionisti weekend ed uscite di branco dove il binomio cane e umano vive esperienze stupende insieme ad altri binomi e rende l’attività e l’esperienza qualcosa di unico.”

Per molti proprietari il “bau tour di branco” sembrerà un sogno! Si tratta di tour da condividere con persone che hanno la stessa passione per una certa meta turistica e ovviamente l’amore per il proprio cane. Presente in questi casi un educatore cinofilo per la sicurezza e la gestione dei cani.

Mai più vacanze rovinate dalle classiche situazioni “CANI NON AMMESSI”, nemmeno se volete visitare un museo! Trip for Dog ha pensato anche a questo, organizza visiate ai musei e le attrazioni più belle d’Italia saltando la coda mentre un dog sitter certificato si prenda cura del cane!

Tre le proposte anche bau tour acquatici, enogastronomici, storici, cittadini, artistici e tanto altro ancora.

Tutte le info su www.tripfordog.com