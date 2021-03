Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Paolo Bonetti, co-founder di Easylivery

Easylivery è una piattaforma che permette ai ristoratori di creare in 72 ore, in autonomia e con estrema facilità, la propria APP (per IOS e Android) in grado di gestire consegne, take away, drive-in, prenotazioni, ordini al tavolo, oltre a poter creare un’intera sezione e-commerce. In questo modo i ristoratori possono gestire autonomamente gli ordini ricevuti, possono avere un rapporto diretto con i clienti ed evitare di cedere il 30/35% dei loro profitti alle piattaforme che fanno da intermediari.

Nata a marzo, in pieno lockdown, come risposta immediata alle esigenze della ristorazione, Easylivery si è posta da subito l’obiettivo di aiutare in maniera concreta tutti gli imprenditori a digitalizzare i propri ristoranti. Il successo è stato immediato: sono già oltre 100 ristoranti che hanno utilizzato la piattaforma per creare la propria APP generando ricavi per ordini superiori ad 1 M di euro!

Tra gli utilizzatori anche brand leader della ristorazione come Caffè Napoli, Bakery & Love, Locanda Carmelina, Shinto e molti altri.

I vantaggi sono enormi sia per i ristoranti che si trovano nelle grandi città sia per quelli che si trovano nei piccoli centri, dove tra l’altro i principali intermediari che si occupano delle consegne non arrivano.

Paolo e i suoi soci – tutti giovanissimi – Alessandro, Alberto e Marco con la loro startup guardano anche avanti, a quando finalmente avremo superato l’emergenza sanitaria e potremo tornare nei ristoranti. Anche in questo caso l’APP creata tramite Easylivery sarà utilissima. Il ristoratore infatti potrà gestire notifiche, prenotazioni e gli ordini al tavolo offrendo un servizio digitalizzato facile, professionale e che potrà garantire maggiore sicurezza alla propria clientela.

Per informazioni o per creare subito l’APP per il vostro ristorante: easylivery.it