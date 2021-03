Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Antonio Vecchio, CEO and co-Founder di KaraokeOne

KaraokeOne è un sito e un’app dedicata agli appassionati di karaoke e che permette loro di mostrare il proprio talento, registrare e condividere performance, interagire con la community e scalare classifiche.

La startup è stata fondata tre anni fa da Antonio Vecchio, Giovanni Parato, Marco Grasso, Chiara Parato e Domenico Rosito. I cinque amici pugliesi che lavoravano in ambito tecnologico analizzando i trend topics delle app più ricercate in rete si sono resi conto che quelle sul Karaoke andavano per la maggiore… La loro idea è stata quello di legare i “talent show” alla voglia di molti di cantare e avere i propri 15 minuti (e più!) di celebrità!

Un altro passo fondamentale è stato quello di presentare l’idea ed entrare nel programma di accelerazione di LUISS Enlabs. Da allora, il team è cresciuto e si è concentrato sullo sviluppo del social network della musica.

KaraokeOne è diventata una piattaforma internazionale dedicata al primo “mobile talent show”. In meno di un anno ha raggiunto 1 milione di download ed è disponibile in 12 lingue!

La start up è presente su mobile e console e a fronte anche di un importante aumento di capitale sta perfezionando la piattaforma per rendere l’esperienza della community ancora più ricca!

Prossimo obiettivo di Antonio e i suoi soci è quello di unire il mondo del talent scouting con quello delle mobile app.

Tutte le info su: karaokeone.tv