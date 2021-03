Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Riccardo Suardi, CEO & Founder di Nibol

Con le nuove condizioni di lavoro, gestire tutto da casa sta diventando sempre più complicato…

Per questo Riccardo Suardi, ha fondato Nibol, il software innovativo – facile da installare - che permette alle aziende di riorganizzare gli spazi e consentire un rientro in ufficio in totale sicurezza. Un servizio costruito per rendere immediato, comodo e semplice ai dipendenti, tutto ciò che a che fare con il loro ufficio: sale meating, postazioni di lavoro, consegne, visitatori, etc..

La startup, spiega Riccardo <<È uno strumento a 360° per gestire l’ufficio; non c’è solo la prenotazione del desk che magari è la cosa più necessaria in questo esatto momento, ma ti permette anche di gestire i parcheggi, le sale meating, i pacchi che arrivano in ufficio..>>

Il software, infatti, offre molteplici funzioni, ad esempio la funzione Desks, tramite la quale è possibile caricare la piantina dell’ufficio, permettendo ai dipendenti di prenotare, ogni giorno, la postazione che preferiscono; con Rooms, invece, Nibol si sincronizza con i vostri calendari fornendovi tutte le informazioni di cui avete bisogno, in un unico posto. Se volete invitare un ospite nei vostri uffici, con Visitors vi basterà inserire l’indirizzo e-mail del vostro guest e al resto penserà Nibol, dall’invito, al check-in. Con la funzione Parkings invece, potrete caricare la cartina del vostro parcheggio e permettere ai dipendenti di prenotare un posto in anticipo. Grazie a Deliveries, verrà inviata una notifica a tutti i dipenditi all’arrivo di pacchi o ordini per il pranzo, basterà aprire l’app e scattare una foto ai dettagli dell’ordine e Nibol invierà una notifica al ricevente. Infine Nibol, tramite la funzione Analytics vi fornisce le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei vostri uffici, permettendovi di basare la gestione degli spazi, su dati concreti.

Scoprite di più sul sito nibol.co