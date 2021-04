Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Alessandro Tommasi, Founder di Will

In questo caso parliamo di una startup già molto affermata, un account d’informazione di qualità presente su Instagram e Facebook che sia chiama Will.

Will è tra gli account più seguiti d’informazione e ha quasi 800k follower per il suo approccio, del tutto unconventional, di raccontare tramite Instagram Stories i temi più caldi dell’economia, della politica e della società in continuo cambiamento. Recentemente la pagina ha valicato i confini di Instagram aprendo un format di podcast quotidiani da 5 minuti – “The Essential” – già raggiunto nelle prime posizioni di tutte le classifiche.

<<Attraverso le nostre pagine Instagram e Facebook>> spiega Alessandro Tommasi, Founder di Will <<proviamo a fare dell’informazione non parlando della notizia dell’ultimo secondo, ma abbracciando la complessità del mondo e raccontandola in tante pillole semplici o attraverso video, grafiche etc..>>

Ma com’è nata la startup?

Alessandro racconta: <<Vengo da un paesino in provincia di Varese e ai miei amici non sono mai interessate come a me, la politica o le relazioni internazionali…tante volte però mi chiedevano di provare a raccontargli un po’ quello che stava succedendo e ho pensato che fosse una cosa che potesse essere utile a più persone.

Credo che sia più che giusto che tante persone magari non trovino il tempo o l’interesse di avvicinarsi alla notizia, anche perché a volte ci sembrano molto lontane o abbiamo la sensazione di esserci persi troppe puntate precedenti>>.

L’obbiettivo di Will infatti, è proprio quello di innovare il mondo della divulgazione online di temi di attualità, rendendo accessibile a tutti un punto di partenza semplice, chiaro e lontano dall’essere banale: anche se attraverso semplici pillole, è sempre un buon momento per iniziare ad informarsi!

Se vi è piaciuta la storia di Alessandro e anche a voi farebbe comodo un approccio del tutto nuovo, semplice e chiaro per rimanere informati su tematiche quali la politica, l’economia e la società che cambia, seguite la pagina Instagram will_ita e la pagina Facebook Will media