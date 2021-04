Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Antonio Curci founder di OtoHub

Lo sapete cosa hanno in comune - oltre la talento musicale - Beethoven, Sting, Phil Collins, Eric Clapton, il batterista dei Metallica e il chitarrista degli Who? Un problema all'udito! ...come del resto più della metà dei musicisti adulti.

Il tema è tornato attuale con il film “Sound of Metal” candidato agli Oscar, che racconta la storia di un batterista e della sua improvvisa perdita dell'udito. Non ce ne accorgiamo ma "il rumore è fumo passivo per l'udito" e siamo quotidianamente circondati da rumore continuo e costante.

Otohub promuove progetti educativi rivolti soprattutto ai giovani - in primis di musicisti e fan - all'ascolto responsabile e alla prevenzione uditiva. Tra questi, l’app di noise tracking Listen Responsibly, che mappa i “rumori” a livello nazionale grazie ad un sistema user generated. Ognuno di noi infatti può aiutare a mappare il rumore negli spazio che frequenta (es. bar, ristoranti, ecc) e contribuire a fra crescere il progetto.

Tutte le info su: www.otohub.com