Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Gianluca Perrelli, CEO di BUZZOOLE

Oggi abbiamo parlato con Gianluca Perrelli, CEO di BUZZOOLE , "dell'arte e la scienza dell’Influencer Marketing".

Con più di più di 850 clienti in Europa e un bacino di circa 2 milioni di creators, la piattaforma BUZZOOLE offre una soluzione a 360° per aziende e agenzie di pubblicità, per realizzare campagne di marketing con influencer e creator di tutte le fasce e tutte le piattaforme.

Gianluca ci ha spiegato anche i trend del settore: la domanda si sta sempre più spostando verso micro-influencer, genuini e più credibili delle "web star".

Anche per questo la startup innovativa - dell’incubatore per il Sud Italia 56CUBE – ha lanciato recentemente "Finder". Si tratta di un software che individua fra tutti gli utenti quelli che hanno un seguito migliore in base a determinati parametri ricerca.

La tecnologia di Finder consente una ricerca che include i profili Facebook, Twitter, blog e siti personali, classificandoli in base all’audience specifica rilevata sull’argomento scelto. Il Finder di BUZZOOLE permette di individuare i profili online più influenti fra 2 miliardi di utenti!

Tutte le info su: buzzoole.com