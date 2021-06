Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Luca Foschini e Alessio Signorini Founder di Evidation Health!

Luca Foschini e Alessio Signorini si sono collegati dalla California per raccontarci Evidation Health, una start up che ad oggi è la più grande rete digitale sanitaria d’America! Un esempio di successo partito dall’Italia.

Evidation Health è nata nove anni fa e il suo cuore è l’app Achievement che permette un monitoraggio continuo della propria salute, aiutando quindi a prevenire tantissime malattie.

Luca e Alessio vogliono rivoluzionare la ricerca scientifica e la medicina preventiva attraverso «big data» e strategie di interazione con gli utenti tipiche dei social network per migliorare la salute degli iscritti.

Sono già oltre 4,5 milioni gli iscritti tracciati da Achievement che condividono i dati sui loro movimenti, ritmi cardiaci, modelli di sonno e molti altri indicatori biomedici. I dati sono raccolti da dispositivi indossabili come Fitbit e Apple Watch.

L’app ti “paga” per fare esercizio. I partecipanti infatti ricevono punti premio che possono convertire in denaro o donazioni a enti di beneficenza. Possono anche optare per studi anonimi o rispondere a questionari per ottenere ancora più premi.

L’app può rilevare gli inizi nascosti dell’Alzheimer, o i segni premonitori di un ictus molto prima che colpisca. Questo permette anche ai ricercatori di condurre studi clinici su larga scala in modo molto più rapido ed economico e offre alle aziende farmaceutiche le conoscenze necessarie per produrre farmaci migliori!