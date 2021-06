Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Giovanni Maria De Lisi Founder di Greenrail

Giovanni De Lisi è CEO & Founder di Greenrail, azienda internazionale che opera nel settore ferroviario caratterizzata da una grande spinta innovativa.

La sua pluripremiata start up realizza traverse per i treni in plastica riciclata che creano energia con il transito dei treni. Si tratta di traverse di nuovissima generazione che permetteranno di sviluppare – e "aggiornare" - l’infrastruttura ferroviaria in modo sostenibile.

Giovanni è nato e cresciuto nel settore. Ha iniziato come operaio nell’impresa del padre. Per 9 anni ha lavorato nel campo dell’armamento ferroviario, supervisionando la manutenzione e la riparazione delle linee. Da qui l’idea! Nel 2011, il suo background tecnico e la sua esperienza gli hanno permesso di inventare e sviluppare una traversa ferroviaria, innovativa ed eco-sostenibile in grado di garantire numerose migliorie sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista sociale e ambientale, dando un notevole contributo al riutilizzo di materiali che sarebbero altrimenti difficili da riciclare.

Nel 2012 ha fondato Greenrail, che in poco tempo diventa uno dei principali player del settore ferroviario, esempio di sviluppo industriale sostenibile in accordo con i principi dell’economia circolare.

La tecnologia applicata è in grado di raccogliere e trasmettere dati e al tempo stesso di produrre energia rinnovabile. Recentemente è stata inaugurata la prima tratta ferroviaria smart di nuova generazione, sulla linea Reggio Emilia – Sassuolo.

Tutte le info su: Greenrailgroup.com