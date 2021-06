Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Domenico De Luca ceo e founder di OwnClick!

OwnClick è un’app gratuita che certifica la data, l’orario e il luogo in cui viene scattata una foto e ha valore legale.

È un servizio particolarmente utile per ottenere “prove incontestabili” per incidenti stradali, problematiche condominiali, abusi edilizi, prove giudiziarie, illeciti, stato avanzamento lavori, etc.

Sia da PC che da Smart Phone l’operazione è immediata, semplice ed economica e offre un servizio innovativo e di estrema comodità.

OwnClick – attraverso un sistema brevettato - si propone di offrire un servizio di datacertazione delle foto dei propri iscritti attraverso l’inserimento delle immagini ed il rilascio di un elemento probatorio con valore legale.

Attraverso OwnClick ogni utente può anche cercare e acquistare nella piattaforma foto inserite da altri utenti inserendo il periodo e il luogo di interesse. In tal modo riceverà l’immagine selezionata congiuntamente all’elemento probatorio che garantisce una datacertazione con valore legale.



Tutte le info su www.ownclick.net.