Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Franc Arleo Ideatore di Rurarity!

Franc Arleo ci ha spiegato che RuRarity è un acceleratore dei processi messi in atto in questi mesi da tanti professionisti e startupper che dalle grandi città si sono spostati a lavorare – e vivere – in luoghi più etici, sostenibili e ricchi di magnifiche risorse. Una grande ricchezza che negli ultimi 70 anni è stata abbandonata...

RuRarity significa “ruralità rara ed è il primo Think tank italiano finalizzato a realizzare azioni concrete di ripopolamento innovativo dei territori rurali più spopolati. RuRarity adotta sistemi di geomapping digitale degli immobili rurali per permettere a tutti gli attori in campo di avere dati georeferenziati, misurazioni millimetriche, capacità di progettare le ristrutturazioni anche a distanza e far osservare gli immobili ai potenziali acquirenti o investitori in tutte le fasi di lavorazione”.

RuRarity ha lanciato il 1° Wellness Smart Village in Italia nel Comune di Latronico: un antico borgo della Basilicata che diventa una sorta di ufficio diffuso con connessione a fibra ottica e servizi di work life balance per smart workers, coniugando vita privata, lavoro e servizi di green mobility.

Franc è convinto che l’utilizzo del digitale e delle nuove tecnologie consentiranno ai piccoli comuni di offrire servizi analoghi a quelli delle città più smart, con la differenza di avere un contesto ambientale e sociale più sostenibili.

