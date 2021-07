Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Joshua Priore, Ceo & Founder di Worldz

“Be social, pay less” è il claim che campeggia nella home page di Worldz.net, il sito della start up protagonista della puntata di oggi.

Joshua e il team di Worldz hanno sviluppato un software che calcola il valore economico di una condivisione social.

Questo valore è calcolato per ciascun utente in modo personalizzato in base ad una serie di parametri e si trasforma in un “credito” immediato che gli utenti possono usare per i propri acquisti online su una serie di siti i e-commerce.

Joshua precisa che l’algoritmo che calcolata la “popolarità” non si basa sul numero di followers/amici ma su come questi interagiscono con i contenuti. Per esempio: un utente che ha 5000 followers ma pochissimi like e commenti potrà guadagnerà pochissimi crediti, mentre un utente che ha 500 followers ma tanti commenti e like ad ogni foto potrà guadagnare molti crediti. In termini tecnici questo si chiama “Engagement” e più è alto è più si acquisiscono sconti.

Il team di Worldz è composto a 13 persone dislocati in tutta Italia che lavorano da remoto. In più ci sono 40 soci.

La nascita di Worldz ha una storia curiosa… L’idea è nata nel 2013 quando Joshua era allievo ufficiale pilota e studiava in Accademia. In quel periodo non aveva mail il cellulare con sé e non aveva vissuto l’esplosione dei social network e il fenomeno dei micro-influencer. Dopo però aver fallito una missione di volo è tornato a casa e ha scoperto l’ampio utilizzo dei social da parte dei suoi coetanei… e dalla semplice domanda “Ma cosa se ne fanno di tanti like?” è nata la voglia di inventarsi qualcosa per farli fruttare!

Se ne volete sapere di più: www.worldz.net