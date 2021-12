Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Simone Mancini, CEO & Founder di Scalapay

Fondata a Milano nel 2019, Scalapay è la startup che opera nel “Buy now pay later”. La startup infatti, consente ai clienti - online e in-store - di acquistare subito e pagare dopo senza interessi, in tre comode rate.

Grazie alla sua innovativa soluzione di pagamento per i commercianti di e-commerce di tutto il mondo, Scalapay si è aggiudicata l’ambitissimo premio “Startup of the Year a SIOS21” all’evento di StartupItalia Open Summit 2021 Winter Edition, tenutosi lunedì 13 dicembre 2021. Questa la motivazione letta dalla giuria di StartupItalia, al momento della consegna del premio: “La startup ha convinto la giuria per la semplicità della sua soluzione che permette agli utenti di comprare un prodotto con un pagamento dilazionato in tre rate, e soprattutto, senza interessi, sia online che nei negozi. A spingere la giuria poi a votare la startup anche il mega round che è riuscita a raccogliere a settembre di quest’anno, ovvero i 155 milioni di dollari nella raccolta guidata da Tiger Global. Il finanziamento è stato solo il secondo dell’anno, preceduto da un’altra raccolta di 40 milioni di euro, che portano l’ammontare complessivo a 203 milioni”.

Scalapay è disponibile su oltre 3 mila brand e offre un’ampia scelta tra articoli che spaziano dal beauty all’abbigliamento, dall’elettronica allo sport e molto altro ancora.

Come funziona la stratup?

Scalapay semplifica la gestione delle spese, distribuendo nel tempo le somme dovute e permettendo agli utenti di organizzare al meglio i propri risparmi mensili.

“Andiamo a convenzionare i nostri partner e nel momento del pagamento, anche se il cliente può pagare in tre rate, il venditore viene pagato subito” – spiega Simone Mancini, CEO & Founder di Scalapay – “Il pagamento infatti, è spesso la parte dell’acquisto più frustrante per chi compra… Dando invece la possibilità di pagare a rate nel tempo, aumenta il piacere dell’acquisto”.

Un servizio di pagamento – quello di Scalapay - che si rivela estremamente vantaggioso sia per la categoria degli acquirenti, sia per quella dei venditori. I primi, infatti, all’atto dell’acquisto dovranno versare solo un terzo dell’importo totale dovuto; i secondi, mettendo a disposizione del cliente questo alternativo metodo di pagamento, renderanno gli acquisti più semplici e comodi, aumentando le possibilità di concludere la vendita. Scalapay inoltre, si fa carico del rischio che l’acquirente non saldi le rate; per questo motivo infatti, i commercianti che decidono di aderire a Scalapay riceveranno immediatamente l’intera somma dovuta dall’acquirente.

