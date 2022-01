Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Dario Giudici, CEO & co-founder di Mamacrowd

A lungo abbiamo parlato di startup, imprese emergenti ormai sempre più in aumento. Di alcune ci siamo innamorati, altre magari le abbiamo sentite più vicine a noi perché rispecchiavano i nostri ideali… Ma senza diventare noi stessi imprenditori, come possiamo investire nelle start up in cui crediamo, diventandone semplicemente dei “soci”?

Ne abbiamo parlato con Dario Giudici, CEO e co-founder di Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana di equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane, con notevoli benefici fiscali.

“Oggi” – spiega Dario Giudici – “È possibile investire nelle migliori startup e diventare loro soci attraverso mamacrowd.com, una piattaforma regolata e vigilata da CONSOB con un processo semplice, completamente online e anche investendo piccole somme. Questa è una grande novità perché prima non era possibile investire in queste aziende con queste modalità; oggi invece, è diventato democratico quindi chiunque può farlo e chiunque può diventare socio di queste aziende”.

L’equity crowdfunding infatti, è una forma di investimento che consente a una moltitudine di persone (crowd=folla) di diventare soci di startup e piccole e medie imprese - innovative e non - attraverso investimenti erogati alle società stesse tramite portali online autorizzati: Mamacrowd è uno di questi.

Com’è nata l’idea di lanciare Mamacrowd?

“L’idea” – racconta Dario Giudici – “È venuta a me e ad alcuni altri soci co-fondatori perché eravamo in contatto sia con il mondo startup, sia con il mondo degli investitori privati e quindi abbiamo capito che mancava un luogo, in rete, che potesse creare un punto d'incontro fra queste due realtà che hanno bisogno sempre di più l'una dell'altra. Mamacrowd infatti, è il primo punto d'incontro proprio fra le migliori aziende che cercano i capitali per finanziare la propria crescita e i risparmiatori che vogliono diversificare i propri investimenti e diventarne soci a tutti gli effetti”.

Come funziona la piattaforma?

“Sul sito le aziende si presentano con un set informativo molto completo, fatto di video, di documenti, di tante spiegazioni su chi sono, sull'attività che fanno e sui propri piani di crescita e gli investitori iscritti possono - attraverso il sito - analizzare queste aziende e scegliere quelle su cui vogliono investire diventando soci attraverso una semplice adesione al progetto e un bonifico. Il bonifico poi, viene tenuto in garanzia dalla banca, quindi solo se l'azienda raggiunge il suo obiettivo di raccolta queste somme vengono liberate a favore dell'azienda e gli investitori diventano soci a tutti gli effetti. Altrimenti, il bonifico viene semplicemente restituito senza alcun costo per l’investitore”.

Che garanzie ha chi investe di non buttare via i propri risparmi?

“Investire in una startup ovviamente comporta un rischio, che è quello d’impresa, in quanto le aziende possono andare bene e possono andare male. Però, in questo caso va considerato che, intanto lo stato ha introdotto un importante sgravio fiscale, quindi dal 30% al 50% dei capitali che si investe, lo si può detrarre direttamente dalle imposte da pagare. Già quella è una buona garanzia che una parte ritorna nelle nostre tasche direttamente. Inoltre, una cosa che ha senso fare proprio perché si possono investire anche solo piccole somme su ognuna, è fare un buon numero di investimenti, cioè creare un portafoglio perché questa è la miglior maniera di mitigare il rischio. In più, va anche considerato che negli ultimi 5 anni noi abbiamo analizzato 2600 aziende e ne abbiamo pubblicate in piattaforma solo 151 - aventi già prodotti sul mercato - quindi questo dà già un'idea abbastanza precisa del grado di selezione che già noi facciamo”.

Se ti è piaciuta quest’innovativa piattaforma e sei interessato a sostenere, investire o diventare socio delle realtà che più ti interessano, visita il sito mamacrowd.com