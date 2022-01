Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Daniele Gusmini, CEO di Gymnasio

Gymnasio è la startup ideata per migliorare l’esperienza di allenamento sportivo a casa – sempre più in aumento in questi ultimi anni – tramite un dispositivo che sfrutta il “visual tracking” per guidare e correggere i movimenti del corpo in tempo reale. In questo modo, chiunque potrà allenarsi in maniera professionale anche tra le mura di casa, senza avere paura di farsi male e scuse per non dare il massimo.

“Il nostro obiettivo” – racconta Daniele Gusmini, CEO di Gymnasio – “È quello di aiutare le persone durante il movimento, per svolgerlo nella maniera più corretta possibile... svolgere un movimento sbagliato durante l'allenamento in casa infatti è molto frequente perché effettivamente non abbiamo una guida - al di là di alcuni video - e il risultato può essere quello di non ottenere i progressi desiderati, oppure farsi del male durante l'allenamento”.

Come funziona Gymnasio?

“Quello che noi facciamo” – continua Daniele Gusmini – “È appunto utilizzare il dispositivo che ricostruisce il corpo degli utenti in 3D e fornisce delle correzioni, in modo tale da far avvicinare il movimento delle persone a quello corretto. Inoltre, saremo in collaborazione con alcuni programmi già esistenti; quindi le persone che ad oggi utilizzano questi programmi di training online potranno acquistare anche Gymnasio e avere questa esperienza aggiuntiva nelle loro case”.

Gymnasio inoltre, crea la tua scheda adattandosi alle tue capacità e miglioramenti. Grazie alla telecamera 3D e agli algoritmi di intelligenza artificiale infatti, monitora esecuzione, numero di serie e ripetizioni per affrontare l’allenamento successivo con la giusta carica! In più, grazie alla funzione di apprendimento potrai imparare in modo guidato i giusti movimenti per raggiungere l’esecuzione perfetta.

Da chi è composto il team di Gymnasio e com’è nata l’idea della startup?

“Siamo in cinque ragazzi di 25 anni. Abbiamo iniziato a lavorare insieme ad un’idea simile in università; poi avendo una visione molto vicina su quello che volevamo fare dopo la laurea, piano piano ci siamo arrivati tutti insieme”.

È già possibile acquistare Gymnasio?

“In questo momento siamo ancora in una fase di sviluppo. È possibile però contattarci sui nostri social e sul nostro sito web, dove troverete tutte le informazioni per tenervi aggiornati sullo stadio di sviluppo. Inoltre, se ci contatterete in questo modo, una volta pronto il dispositivo, sarete i primi a riceverlo!”

Se ti è piaciuta quest’innovativa startup, visita il sito gymnasio.it