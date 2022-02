Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Massimiliano Costa, CEO & Founder di Develhope

Develhope è una scuola di coding che nasce con il duplice obiettivo di combattere il divario digitale, di genere e occupazionale e tra nord e sud e supplire alla mancanza di sviluppatori in Italia, indispensabili per sostenere la sempre più incalzante trasformazione digitale del nostro Paese.

Secondo i dati Eurostat infatti, il Sud Italia oggi presenta una disoccupazione giovanile pari al 50%. Mentre, secondo la stima di Microsoft, nel 2025 serviranno al mondo 98 milioni di nuovi developer. La categoria degli sviluppatori è infatti oggi tra le più necessarie per stare al passo con la trasformazione digitale che sempre più incalza il nostro sistema produttivo. Tuttavia, il reperimento e il trattenimento di queste figure professionali rimangono difficili. Secondo un'indagine di Unioncamere, infatti, le competenze digitali sono richieste per 7 assunti su 10, pari a 3,2 milioni di lavoratori e sono oltre 1,6 milioni le posizioni lavorative alle quali è richiesta la capacità di gestire soluzioni innovative (robotica, Big Data Analytics e IoT) e di Industria 4.0 (pari al 36,2% di tutte le entrate), ma il 28,9% dei profili, circa 940 mila posizioni lavorative, è difficile da trovare per inadeguatezza o ridotto numero di candidati.

“Develhope ha l'ambizione di utilizzare le digital skills per combattere la disoccupazione giovanile” – racconta Massimiliano Costa, CEO & Founder di Develhope – “Al Sud Italia per esempio, abbiamo il 50% di disoccupazione giovanile e al contempo in tutta Europa si cercano circa 500.000 sviluppatori software. Per questo abbiamo deciso di andare al Sud Italia a formare sviluppatori, senza chiedere compenso in anticipo: loro possono formarsi con noi sei mesi - full time - e poi, solo dopo quando trovano lavoro, ripagare il costo del corso”.

Qual è l’obiettivo di Develhope e come funzionano i corsi?

Si tratta di una scuola che vuole rendere il coding accessibile ad un numero sempre maggiore di persone e, proprio per questo, il modello di ammissione prevede che lo studente non paghi i corsi - del valore di quasi 4mila euro - finché non trova lavoro. Le lezioni della scuola di tecnologia Develhope si svolgono da remoto e sono tenute da sviluppatori di grande esperienza che focalizzano il loro insegnamento sulla componente pratica piuttosto che quella teorica. Il percorso formativo ha una durata di sei mesi e richiede un impegno a tempo pieno, ma flessibile, grazie al quale gli studenti potranno acquisire tutte le competenze necessarie per lo sviluppo di una applicazione web. Al termine dei percorsi formativi un team specializzato supporterà i migliori studenti in percorsi di inserimento lavorativo all'interno della software house di Develhope o nelle aziende partner.

“Serve la voglia di provare a fare appunto della propria passione, della propria curiosità, il proprio lavoro” – spiega Massimiliano Costa – “In più, qualora un individuo non dovesse avere assolutamente nessuna base e non fosse neanche completamente sicuro di voler fare questo, noi mettiamo a disposizione dei pre-corsi, quindi del materiale gratuito su cui cominciare a cimentarsi”.

Inoltre, tra le missioni di Develhope c’è anche quella di avvicinare le ragazze alla programmazione, dando voce proprio alle studentesse che seguono i loro corsi, per scardinare il pregiudizio secondo cui la programmazione sia solo "roba da uomini".

“L’idea, come dice il nome stesso della startup, è proprio quella di sviluppare speranza” – sottolinea Massimiliano – “Cosa c’è di più utile e di più positivo di sapere di avere non soltanto un lavoro, ma addirittura di entrare in un percorso di carriera su cui puoi costruire un tuo futuro? Magari partendo proprio da quella che era la tua passione: videogiochi, informatica, tecnologia… che comunque cambiano la nostra vita ogni giorno”.

Develhope offre corsi prettamente relativi all'ambito della programmazione?

“Al momento noi ci stiamo focalizzando sulla programmazione, ma all'interno dell'ambito della programmazione, che è vastissimo, offriamo diverse possibilità di formazione: dallo sviluppatore per app, Backend, oppure Full Stack web”.

