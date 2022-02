Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Vanessa Boccia, CEO & Founder di Needo

Needo è un servizio innovativo, modulabile secondo le esigenze del momento; un asilo che mette insieme la sostenibilità ambientale e che è possibile spostare fisicamente da una sede all’altra; completo di tutti i comfort e rispettoso dei rigidi standard previsti dalla legge. Una soluzione on demand che può sorgere in qualunque luogo e per qualunque periodo di tempo venendo incontro alle esigenze di famiglie, aziende e piccoli comuni, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l’occupazione femminile. Un’offerta educativa che assicura un pacchetto completo di servizi: la struttura, grazie alla rigenerazione di container marittimi trasformati in luoghi accoglienti e confortevoli per i bambini, oltre che antisismici, e il progetto pedagogico dedicato insieme alla gestione diretta del nido con personale educativo qualificato e formato.

Il container rappresenta una scelta di riutilizzo creativo in ottica di economia circolare che consente di dare nuova vita ad oggetti che spesso troviamo accatastati inutilmente in aree portuali o ferroviarie. Il trasporto può essere effettuato via ruota, treno o mare e l’implementazione è semplice e veloce.

Com’è nata l’idea della startup?

“Needo è scritto con la doppia E proprio per ricordare la parola inglese NEED, bisogno” – racconta Vanessa Boccia, CEO & Founder di Needo – “Ho pensato a questa idea perché mi sono accorta che in Italia abbiamo dei numeri spaventosi per quanto riguarda la natalità e l'abbandono delle donne nel mondo del lavoro. Pensate che negli ultimi 8 anni sono 250.000 le donne che hanno preferito abbandonare il lavoro perché non riescono a conciliarlo con la vita privata… Questo dato mi ha un po’ allarmata e così ho pensato a un servizio che dovesse andare incontro, ma nel vero senso della parola. Ho escogitato un asilo che supporta e va direttamente nelle aziende, ideato appunto come servizio di welfare aziendale in quanto, a mio avviso, avere vicino il proprio bambino sul posto di lavoro facilita tantissimo il lavoro stesso”.

L’elemento fondamentale di Needo è la modularità. A seconda delle esigenze infatti, Needo ha la capacità di modificarsi, aumentare o diminuire gli spazi creando ambienti assolutamente su misura. Utilizzando i container come “contenitore” lo staff di Needo riesce anche a garantire gli aspetti green a cui oggi si dà molta attenzione. I metalli di cui sono composti i container sono interamente ecosostenibili e la coibentazione interna è realizzata da materiali naturali. La progettazione interna è stata fatta mettendo al centro il bambino e le sue esigenze che avrà a disposizione un ambiente sicuro e confortevole.

Needo prevede tre diverse configurazioni: una di 25,65 mq pensata come spazio atelier a supporto di strutture esistenti, dove i bambini potranno cimentarsi con divertenti attività di laboratorio creativo; una da 38,24 mq in grado di ospitare fino a cinque bambini; infine una da 52,22 mq progettato per accogliere fino a sette bambini.

Cosa succede se un’azienda non dispone di sufficiente spazio all’aperto per il collocamento dei container?

“Quello che ci differenzia è il discorso dei container, ma abbiamo comunque una doppia soluzione” – spiega Vanessa Boccia – “Se un'azienda non ha uno spazio esterno infatti, chiaramente la progettazione avverrà all'interno e sarà l’azienda stessa a dover trovare uno spazio idoneo che noi progetteremo su misura di bambino”.

Quali sono i costi di Needo?

“Quello che noi abbiamo pensato rientrando nel discorso del welfare aziendale" – racconta Vanessa – "È appunto che il costo vada splittato tra l'azienda e il collaboratore (in questo caso la famiglia). Una retta più o meno oggi si aggira tra i 700 e gli 800 €, però splittata tra il costo, l'azienda lo sgrava fiscalmente perché rientra nel discorso welfare aziendale, e la famiglia che se lo trova come un benefit in busta paga e che quindi non paga i contributi su quel benefit, diventa sostenibile”.

